Barra Mansa empossa novos membros do Conselho de Cultura

Barra Mansa – A vice-prefeita Luciana Alves deu posse, na tarde desta sexta-feira (18), aos novos membros do Conselho Municipal de Cultura de Barra Mansa para o biênio 2024/2026. Ao todo, são 12 representantes do poder público e 12 da sociedade civil. Os conselheiros foram eleitos durante o último Fórum Municipal de Cultura, realizado em agosto de 2024.

Luciana Alves iniciou o encontro dando as boas-vindas aos novos conselheiros e ressaltou o papel do fomento à cultura para o fortalecimento da identidade local.

“É um momento bem especial, muito mais do que uma simples formalidade. Estamos aqui fortalecendo um passo muito importante para que a cultura da nossa cidade, a nossa identidade, se mantenha viva. É um tempo novo para a nossa cidade, em que estamos vendo a cultura ocupando cada vez mais espaço. Podem contar com nosso governo para que ela continue pulsante e fazendo a diferença”, declarou Luciana.

O presidente da Fundação Cultura, Alexandre Caneda, ressaltou que o Conselho Municipal de Cultura tem papel fundamental na implementação das políticas culturais do município.

“O Conselho é um grande parceiro da Fundação Cultura Barra Mansa e juntos estamos fazendo a diferença na vida dos fazedores de cultura em nossa cidade”, afirmou.

Brenda Nuri da Costa Nunes, presidente do Conselho Municipal de Cultura, falou sobre como o trabalho do órgão impacta diretamente o desenvolvimento do setor:

“O Conselho de Cultura é muito importante para toda a construção política e social da cultura na cidade. Se a gente tem um conselho forte e atuante, a gente sabe que as verbas estão sendo aplicadas corretamente e de acordo com as necessidades do município e dos fazedores de cultura. Essa posse é importante por simbolizar essa união entre a sociedade e a prefeitura para fazer uma cultura cada vez mais diversa e atuante”, declarou.

Um dos conselheiros empossados, Fernando de Oliveira Castilho (representante da Secretaria de Governo), destacou a importância do debate popular para a aplicação das políticas públicas de cultura:

“É muito gratificante ver toda a representatividade dentro do conselho. Isso inclui cultura afro, capoeira, música, literatura, dança, cultura nerd, artes visuais, artesanato, carnaval, hip hop e teatro”, afirmou.

Os representantes da sociedade civil são os seguintes:

– Arte Educador e Produtor cultural: Emmanuel A. de Aguiar – titular;

– Artes visuais: Oswaldo T. Silva (titular) e Lucia Helena Oliveira (suplente);

– Artesanato: Danielle Augusta (titular) e Ludmila Rocha (suplente);

– Audiovisual: Brenda Nury (titular) e Gabriel Sam (suplente);

– Capoeira e Cultura Popular: Marcelle Raibolt (titular) e Deise A. Porto Claro (suplente);

– Carnaval: Leonardo Lima (titular) e José Francisco de Paula (suplente);

– Cultura Afro: Silvana Almeida (titular);

– Cultura Nerd: Gabriel Adame (titular) e George P. Souza (suplente);

– Dança: Tainara Cristina P. Claro (titular);

– Hip Hop: Iago Bullos (titular);

– Música: Pedro Lucas Silva (titular);

– Teatro: Matheus Fernandes (titular).

Representantes do poder público:

– Fundação Cultura Barra Mansa

Titular: Alexandre Pereira Caneda.

Suplente: Wellington de Siqueira Ferreira.

– Câmara Municipal de Vereadores

Titular: Jefferson Alessandro Galdino Mamede.

Suplente: Marcell Pereira Nunes Castro.

– Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Titular: Willian Silva Pereira.

Suplente: Vanessa Luiz Jardim.

– Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação

Titular: Nome ainda será apresentado oficialmente.

Suplente: Corina Lucia dos Santos.

– Secretaria Municipal de Educação

Titular: Fabiano Biochini Justo Camarinho.

Suplente: Angela da Costa Soares.

– Secretaria Municipal de Finanças

Titular: Luanna de Almeida Leonardo.

Suplente: Thayna da Silva Teixeira.

– Secretaria Municipal de Governo

Titular: Fernando de Oliveira Castilho.

Suplente: Edson Cássio Silva.

– Secretaria Municipal de Manutenção Urbana

Titular: Anderson Henrique da Silva Conegundes.

Suplente: Herotides Martins Barbosa Junior.

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Titular: Izabella Resende Ferraz Firmino.

Suplente: Evandro Alencar de Souza Santos.

– Secretaria Municipal de Ordem Pública

Titular: Graziele Aparecida Fernandes Almeida.

Suplente: Simone Samara de Oliveira Dias.

– Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Titular: Claudio Rogério Escobar.

Suplente: Igor Machado de Oliveira Ramos.

– Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Rosane Cristina Gomes.

Suplente: Augusto Nogueira Ferreira.