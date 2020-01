Barra Mansa marca presença em reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2020, 21:46 horas

Barra Mansa – Visando tratar dos problemas no abastecimento de água no estado do Rio de Janeiro e defender um maior repasse ao Comitê de Bacia do Médio Paraíba do Sul, por conta da transposição de 2/3 do volume para o Rio Guandu, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, participou durante toda a quarta-feira (29) de uma reunião junto ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), sediada no Instituto Estadual de Ambiente (Inea).

Representando o município, esteve o secretário de Meio Ambiente, Vinícius Azevedo, o gerente municipal de Unidade de Conservação em Recursos Hídricos, Douglas Muniz, e a representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), pela Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Agevap), Vera Lúcia Teixeira.

Para o secretário de Meio Ambiente de Barra Mansa, Vinícius Azevedo, um dos pontos principais da discussão foi a crise hídrica no estado. “Além de defender a mudança na legislação, que permite o repasse de recursos do Comitê do Rio Guandu ao Médio Paraíba, também foi discutida a ampliação do tratamento de esgoto e a simplificação do licenciamento ambiental, que é o novo decreto do Sistema Estadual de Licenciamento e demais Procedimentos de Controle Ambiental (Selca)”, explicou.

O gerente de Unidade de Conservação em Recursos Hídricos, Douglas Muniz, destacou a importância do município se envolver em ações como essa. “Procuramos sempre estar envolvidos nas ações que englobem o meio ambiente no geral. Ocasiões como estas nos permitem sermos as vozes que garantem uma qualidade maior para nossa região”, completou.