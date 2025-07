Barra Mansa realiza conferência de políticas públicas para mulheres

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em conjunto com a Casa dos Conselhos, realizou nesta quinta-feira (17) a 4ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres (4ª CMPM). O encontro ocorreu no CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro.

Participaram representantes do poder público, sociedade civil, movimentos sociais e lideranças femininas, com o objetivo de fortalecer a construção de políticas públicas voltadas às mulheres. Entre os presentes estavam a vice-prefeita e secretária da Pessoa com Deficiência, Luciana Alves; a secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte; a delegada Juliana Montes — titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Volta Redonda — e agentes da Patrulha da Mulher, reforçando o compromisso com o enfrentamento à violência de gênero e a ampliação dos direitos das mulheres.

Com o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas”, a conferência abordou cinco eixos centrais.

promoção da autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida;

igualdade e equidade de gênero e respeito às diversidades;

enfrentamento à discriminação e à violência de gênero;

democratização do acesso às políticas públicas e a laicidade do Estado;

representatividade política das mulheres nos espaços de poder.

A secretária Joseane Ricarte destacou os desafios e a importância da pauta.

“Sabemos que a gestão pública enfrenta desafios estruturais, financeiros e institucionais, mas não nos falta vontade política, nem a certeza de que essa pauta é inegociável. Precisamos continuar avançando com seriedade, responsabilidade e sensibilidade para garantir os direitos de todas as mulheres, especialmente as que mais precisam do apoio do poder público.”

Ela também enfatizou a urgência da luta por igualdade de gênero:

“Falo com convicção sobre a urgência de acelerar o alcance da igualdade de gênero — um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. Relatórios internacionais apontam que, se mantivermos o ritmo atual, levaremos mais de um século para alcançar essa meta. E isso é inaceitável. A igualdade de gênero não é apenas um princípio democrático: ela salva vidas, amplia liberdades, melhora a economia e fortalece os direitos humanos.”

Como parte da programação, a conferência contou com palestra da delegada Juliana Montes, que destacou o papel da prevenção.

“Cerca de metade da população mundial é composta por mulheres, e a outra metade, em grande parte, é formada por seus filhos. Ainda assim, o feminino ocupa uma posição desigual na sociedade. A raiz da violência está justamente nessa desigualdade de gênero. Para enfrentar esse cenário, é essencial fortalecer políticas públicas, delegacias e redes de apoio, mas é na prevenção, por meio da capacitação e da autonomia da mulher, que rompemos os ciclos de violência. O que nos distingue não é o sexo, mas a essência.”

Ao final, a plenária da conferência elegeu quatro delegadas — três da sociedade civil e uma do poder público — que representarão Barra Mansa na etapa estadual da conferência.