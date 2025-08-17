domingo, 17 agosto 2025
Barra Mansa realiza mutirão para plantio de árvores na Avenida Roosevelt Brasil

Ação organizada pela Secretaria de Meio Ambiente contou com a participação de secretários municipais e do prefeito Luiz Furlani

by alice couto

Foto: Yuri Melo

Barra Mansa – A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa realizou neste domingo (17) um mutirão para plantio de 60 palmeiras em toda extensão da Avenida Roosevelt Brasil, no Centro. O prefeito Luiz Furlani, acompanhado de secretários municipais e servidores, participou da ação.

“O domingo foi de mutirão e de cuidado com a nossa amada cidade. São detalhes que fazem a diferença e nós temos tratado com carinho e amor a nossa querida Barra Mansa. Quem ama cuida e vamos deixar esta área maravilhosa”, disse o prefeito, que estava acompanhado da primeira-dama, a secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte.

O secretário de Meio Ambiente, Rodrigo Viana, exaltou a iniciativa, agradecendo o envolvimento de demais setores da prefeitura e do prefeito.

“Viemos realizar mais uma grande ação em nossa cidade. Seguindo a determinação e o pedido do nosso prefeito Furlani, vamos deixar a Avenida Roosevelt Brasil ainda mais bonita. E não vai parar por aqui, iremos levar essas iniciativas para demais áreas de Barra Mansa, transformando cada canto de nossa cidade. Obrigado também a todos os secretários e voluntários que compareceram nesta ação”, afirmou.

Teatro na Roosevelt Brasil

Também neste domingo (17), aconteceu a peça teatral ‘Princesa Falalinda, sem papas na língua’, na Avenida Roosevelt Brasil. O espetáculo foi promovido pela ArcelorMittal, com o apoio da Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura e realizado pelo grupo Diversão em Cena.

