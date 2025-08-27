sexta-feira, 29 agosto 2025
Fale conosco

Barra Mansa recebe Eduardo Paes nesta sexta-feira (29)

Prefeito do Rio de Janeiro participará do ato de filiação de Leo Santos ao PSD e da posse do novo Diretório Municipal do partido

by arthur

Foto: Divulgação

Barra Mansa – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estará em Barra Mansa nesta sexta-feira (29) para participar do ato de filiação de Leo Santos ao PSD (Partido Social Democrático) e da posse do novo Diretório Municipal do partido.

A solenidade contará também com a presença do presidente estadual do PSD, deputado federal Pedro Paulo, do ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, além de expressivas lideranças políticas do Sul Fluminense, do Estado e da Capital.

 

Serviço

Data: 29/08/2025 (sexta-feira)
Horário: 19h
Local: Ilha Clube – Ano Bom – Barra Mansa (RJ)

1 comment

Tolerância Zero Publicado quinta-feira, 28 de agosto de 2025 às 00:19 horas - 00:19

Marcelo Cabeleireiro tá igual PULGA, pulando de um partido pra outro…kkkk

Isso é que é convicção…

Reply

