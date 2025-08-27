Barra Mansa recebe Eduardo Paes nesta sexta-feira (29)

Barra Mansa – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estará em Barra Mansa nesta sexta-feira (29) para participar do ato de filiação de Leo Santos ao PSD (Partido Social Democrático) e da posse do novo Diretório Municipal do partido.

A solenidade contará também com a presença do presidente estadual do PSD, deputado federal Pedro Paulo, do ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, além de expressivas lideranças políticas do Sul Fluminense, do Estado e da Capital.

Serviço

Data: 29/08/2025 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Ilha Clube – Ano Bom – Barra Mansa (RJ)