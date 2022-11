Barra Mansa recebe empreendimento de R$20 milhões

Matéria publicada em 10 de novembro de 2022, 18:48 horas

Barra Mansa – A cidade está recebendo um novo condomínio residencial na Rua José Maria da Cruz, no Centro. Cerca de R$20 milhões estão sendo investidos pela Polo Construtora no Condomínio Gran Life, que irá gerar 80 empregos diretos na primeira fase das obras. Nesta quarta-feira, dia 9, o prefeito Rodrigo Drable e os secretários Bruno Paciello (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação), Eros do Santos (Planejamento Urbano) e Leonardo Ramos de Oliveira (Finanças) receberam os empresários Carlos Magno Ávila e Luís Cláudio Ávila, que receberam o alvará de construção do empreendimento.

“É um grande investimento; são 115 unidades que vão agregar valores à cidade, gerando mais oportunidades. Isso faz parte do momento novo que estamos vivendo. Nunca Barra Mansa recebeu tantos empreendimentos como agora. Nos últimos 35 anos nossa cidade permaneceu estagnada, mas nos últimos cinco nós somamos mais empreendimentos do em todas essas décadas inteiras. E a cada dia novas empresas com mais qualidade fincam os pés em nosso município”, destacou o prefeito, lembrando que o Gran Life fica próximo ao Centro Universitário de Barra Mansa (UBM).

Irmãos e donos da construtora, Carlos Magno e Luís Cláudio têm expertise no mercado imobiliário. Eles estão há 21 anos na cidade de Volta Redonda e decidiram expandir os negócios com uma filial em Barra Mansa, diante da demanda do mercado local.

“Sempre foi um sonho vir para Barra Mansa. Temos muitos amigos corretores aqui que nos apresentavam as demandas de novos lançamentos na cidade. Conversamos com o Poder Público, o prefeito e os secretários nos receberam muito bem e nos apoiaram para que esse sonho se concretizasse”, destacou Luís Cláudio.

Carlos Magno citou alguns feitos da Polo Construtora ao longo dos anos, como mais de 300 unidades entregues em Volta Redonda, certificação ISO 9001, Inscrição no Programa Brasileiro de Habitação (PBQP-H), financiamento próprio e através de parceria com a Caixa Econômica Federal.