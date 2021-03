Matéria publicada em 22 de março de 2021, 15:17 horas

Barra Mansa – A TurisRio e o Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura (IEEA) começaram, nesta segunda-feira (22/03), os trabalhos locais para implantação de sinalização turística nas regiões do Estado. Os técnicos iniciaram os trabalhos em Barra Mansa, no Vale do Café, e vão estender para Rio Claro, Volta Redonda, Pinheiral e Barra do Piraí. As placas serão produzidas de acordo com as demandas de cada município e instaladas gratuitamente pelos técnicos do IEEA.

A iniciativa tem o apoio do secretário estadual de Turismo, deputado estadual licenciado Gustavo Tutuca, que base eleitoral no Sul Fluminense.

Com o cenário da pandemia, a necessidade de implantação das placas de sinalização das regiões, que já era importante, se tornou urgente, uma vez que o turismo de proximidade e para o interior do estado apresentou alta. A sinalização turística é uma das ações fomentadoras do turismo, prevista no Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e é uma parceria com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra).