Barra Mansa recebe uma das ambulâncias doadas pelo Estado do Rio a municípios

Matéria publicada em 16 de abril de 2020, 20:34 horas

Outras prefeituras da região também receberam veículos, que estão à disposição a partir desta quinta

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa recebeu nesta quinta-feira (16), uma nova ambulância que foi doada pelo Governo do Estado. O veículo se encontra no pátio da prefeitura e já está em condições de ser utilizado. A doação é mais uma medida adotada com objetivo de melhorar as estruturas de emergência do município no combate e prevenção ao novo coronavírus. Outros municípios da regiãoi também receberam veículos, conforme anunciado na quarta (15) pelo deputado estadual Gustavo Tutuca.

O prefeito Rodrigo Drable destacou o apoio do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro. “Nós recebemos hoje mais uma ambulância, contando com a ajuda do deputado Marcelo Cabeleireiro, mostrando sua dedicação e seu compromisso com a nossa cidade. O Estado tem nos dado todo suporte, principalmente nesse momento de dificuldade ocasionado pelo coronavírus”, disse Drable.

Na oportunidade, a Prefeitura de Barra Mansa também apresentou a ambulância que foi doada pelo Governo do Estado em dezembro de 2019. O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro afirmou o compromisso com os municípios da região Sul Fluminense. “Essa é uma emenda federal da bancada do Rio de Janeiro, que manda o recurso para o Estado e nós deputados estaduais fazemos o empenho. De dezembro até a presente data, Barra Mansa já conseguiu duas ambulâncias, assim como os demais municípios da região”, declarou o deputado.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, comemorou a chegada do veículo. “Vai ajudar muito. Teremos mais uma ambulância rodando no município e o atendimento será menos demorado. Espero que a gente consiga ainda mais veículos para ajudar no combate contra o Covid-19”, concluiu Sérgio.