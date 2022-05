Barra Mansa terá eleição para o Condema

Matéria publicada em 10 de maio de 2022, 18:05 horas

Últimos integrantes do Conselho Municipal de Meio Ambiente deixaram os cargos nesta terça-feira e fizeram balanço do mandato, que foi estendido por causa da pandemia

Barra Mansa – O Conselho Municipal de Meio Ambiente (Condema) de Barra Mansa encerrou nesta terça-feira, 10, o mandato dos membros que permaneceram nos cargos entre 2019 e 2022. Eles ficaram um ano a mais à frente do conselho devido à impossibilidade da realização de nova conferência por conta da pandemia de Covid-19. A cerimônia de encerramento aconteceu no Sindicato Rural, no bairro Ano Bom, onde fizeram um balanço das ações durante o período.

Secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e também conselheiro do Condema, Vinícius Azevedo considera a atuação dos últimos membros como positiva e agradeceu a participação da sociedade civil em contribuir com a criação de projetos ambientais para Barra Mansa.

“O Condema teve uma evolução significativa nos últimos anos e com grande maturidade, cumpriu seu papel de fiscalizar e colaborar com o desenvolvimento ambiental do município. Barra Mansa foi pioneira na criação de uma brigada voluntária de incêndio, sendo exemplo para outras cidades. Também podemos destacar resoluções de faixas marginais de produção em locais sem risco de inundação, de corte, podas e compensações”, pontuou Vinícius.

Entre as funções do Condema estão: opinar previamente na esfera do Poder Executivo em programas sobre Política Ambiental; formular diretrizes para a Política Municipal de Meio Ambiente, inclusive para atividades prioritárias de ação do município em relação à proteção e conservação ambiental; propor normas legais, procedimentos e ações visando defesa, conservação, recuperação e melhorias, conforme as legislações vigentes.

Também tem o objetivo de fiscalizar as normas contidas na Lei Orgânica do município e nas Leis Federal e Estadual; obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas, bem como à comunidade geral.

Últimos integrantes do Condema

Além de Vinícius Azevedo, também faziam parte como titulares do Condema e deixaram os cargos nesta terça-feira: Eros dos Santos (Secretaria Municipal de Planejamento Urbano); Renata Mazza Ferreira (Secretaria Municipal de Educação); Paulo Sandro Soares (Poder Legislativo); Jackson de Assis Rabelo (Saae-BM); Carlos Roberto de Carvalho (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural); Rafael Cruz (UBM); Gustavo Ramos de Souza (Aciap-BM); Laís Cristina Soares Rebucci (ArcelorMittal); Albânio Valério Lourenço (OAB-BM);Juliana de Souza Viana (Sindicato Rural).

Próximas eleições

A 8ª Conferência para a eleição dos novos integrantes está marcada para o dia 8 de junho, dentro da Semana do Meio Ambiente. O encontro será realizado no Parque Natural de Saudade, às 8h.

“Na ocasião também serão abordadas novas normas para o licenciamento ambiental e a regularização fundiária urbana em Barra Mansa”, concluiu Vinícius Azevedo.