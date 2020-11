Benevenuto faz campanha na feira livre do Retiro

Matéria publicada em 3 de novembro de 2020, 15:19 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo Avante, Benevenuto Santos, caminhou pela Feira Livre do Retiro na manhã desta terça (03). O candidato foi acompanhado por sua equipe de campanha e alguns apoiadores.

Para Benevenuto, estar presente nessas atividades ajuda a entender a dinâmica da cidade. “É nesses espaços que as pessoas estão. Então é ali que vamos conversar com elas e entender a sua visão da situação atual da cidade. Isso nos ajuda a construir um projeto que converse com elas” relatou.

O candidato ainda comentou sobre a empregabilidade: “A questão do emprego é sempre presente nas inquietudes das pessoas. E é essencial para nós debatermos isso. Temos diversas propostas e precisamos saber o que as pessoas acham também, esse diálogo é primordial”, afirmou.

Benevenuto pretende realizar outras caminhadas até o dia das eleições a fim de contemplar o maior número de bairros possíveis. “É na rua que fazemos os projetos para o povo” finalizou