Benevenuto faz campanha na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 30 de outubro de 2020, 21:25 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo Avante, Benevenuto Santos, realizou na tarde de hoje (30) uma caminhada pelo Vila Santa Cecília. O ato percorreu as principais ruas do bairro e contou com a presença de seu vice, Jorge Bagé, seu coordenador de campanha, José Carlos, vereadores da coligação, além de alguns apoiadores.

Para Benevenuto, as caminhadas são um momento importante de contato com a população, inclusive com os mais jovens. “Os jovens também se interessam pelas nossas propostas, pois eles querem entrar na faculdade, querem se profissionalizar e querem um emprego. É preciso alguém que se preocupe com essa geração e viabilize a realização desses sonhos” comentou.

O candidato ainda mostrou preocupação em relação ao estado do bairro: “A Vila é um ponto muito importante de Volta Redonda, vemos um grande potencial nessa área e acreditamos que há uma grande oportunidade de tornar esse bairro um reduto ainda maior de geração de renda e empregos” afirmou.

Benevenuto pretende realizar outras caminhadas no intuito de manter um constante contato com os eleitores. “Queremos construir um projeto que seja feito para a população e isso só é possível se ele for construído junto a eles. Vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer e transformar isso nas nossas metas” finalizou