Benevenuto Santos abre campanha no Observatório Social Brasileiro

Matéria publicada em 28 de setembro de 2020, 19:36 horas

Volta Redonda – Candidato a prefeito em Volta Redonda pelo Avante, Benevenuto Santos, junto com o vice-presidente do partido, Humberto Brito, fizeram uma visita nesta segunda(28), ao Observatório Social Brasileiro: a instituição é uma empresa sem fins lucrativos, que funciona em 55 municípios, incluindo Volta Redonda.

Eles fiscalizam os atos da administração pública, em especial as licitações, as compras e a execução dos contratos administrativos. Na entrevista, os dois assistiram uma exposição de um quadro que foi observado por eles sobre gastos com contratos no município.

“Uma dificuldade que é vista sempre, é garantia que a melhor empresa seja contratada por critérios técnicos, mantendo um preço dentro do mercado. Muitos acham que as compras são os maiores problemas, porém que me preocupa são as execuções de contratos. Temos que medir as obras e fazer um acompanhamento. Na maioria das vezes, a prefeitura coloca apenas um fiscal ou engenheiro para fiscalizar uma obra. Temos que nos atentar sobre esta questão, para que o município não pague por um serviço que não está sendo feito”, afirma o candidato.