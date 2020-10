Benevenuto Santos faz campanha na feira livre de Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 15:27 horas

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo Avante, Benevenuto Santos, andou na manhã de ontem (18) pela feira livre da cidade, no bairro Vila Santa Cecília, onde junto com seu vice, Jorge Bardelini, o candidato a vereador Afonso Cláudio, e o professor Zé Carlos, membro do diretório do partido no município. Eles conversaram com comerciantes locais e moradores que passavam pelo local, e aproveitou para apresentar suas propostas e seu plano de governo, elogiou a organização da feira e como vem sendo a prevenção contra o coronavírus.

Benevenuto ainda pontuou uma estratégia importante que pretende usar com comerciantes locais, os arranjos produtivos, que são um conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais, localizados no mesmo território, tendo prática em desenvolver diversas atividades econômicas que se relacionam e apresentam vínculos de produção, interação, cooperação e aprendizagem.