Benevenuto Santos Neto é pré-candidato a prefeito de Volta Redonda pelo Avante

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2020, 20:47 horas

Volta Redonda – O professor universitário Benevenuto Santos Neto é o pré-candidato do Avante a prefeito de Volta Redonda. A decisão foi confirmada durante reunião do partido no Rio, junto com outras 14 pré-candidaturas no Estado do Rio.

Advogado, Benevenuto é especialista e mestre em Direito voltado para a área de Administração Pública. Ele afirma que o diferencial de sua candidatura é a independência:

— Não sou ligado a nenhum dos grupos políticos que governaram Volta Redonda nos últimos trinta anos. Nunca tive conexão com o ex-prefeito Antônio Francisco Neto ou com o atual prefeito Samuca Silva — afirma, aproveitando para criticar algumas lideranças que deixaram o governo: “acho oportunismo a atitude de quem fez parte de um governo e depois se afasta para se lançar como candidato”, diz.

Benevenuto afirmou ainda que seu partido está com vagas em aberto na nominata de pré-candidatos a vereador.

— Estamos em busca de lideranças com um perfil independente dos grupos políticos atuais, e principalmente de mulheres que queiram ter uma maior participação política — afirma.

O pré-candidato também afirmou que uma das linhas pelas quais vai pautar sua campanha é da “coerência com valores acima das alianças de ocasião”: “A política baseada no ‘toma lá, dá cá’ acaba sendo benéfica apenas para os políticos que a ela se dedicam. A população só sai perdendo”, concluiu.