Betinho Albertassi recebe apoio de líderes evangélicos

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 16:46 horas

Encontro aconteceu em Volta Redonda e reuniu diversos pastores do Sul Fluminense

Volta Redonda – Em reunião realizada na noite desta segunda-feira, dia 05 de setembro, o vereador de Volta Redonda e candidato a deputado estadual Betinho Albertassi (UB) recebeu apoio de centenas de pastores e líderes evangélicos da região. O evento foi realizado em um salão de festas no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

Os vereadores Halison Vitorino, de Volta Redonda, e Luciana Alves, de Barra Mansa, também participaram do encontro.

A vereadora Luciana Alves iniciou relembrando sua história como locutora e a parceria com Betinho Albertassi na Rádio 88 FM. Acompanhada do bispo Cláudio Dantas, vice-presidente do Conselho de pastotes de Volta Redonda, eles realizaram um momento

de oração pela necessidade de que o Sul Fluminense volte a ter um deputado estadual evangélico.

Um vídeo foi exibido aos convidados apresentando a trajetória de Betinho Albertassi. O vídeo mostrou os projetos aprovados pelo vereador na Câmara de Volta Redonda e os compromissos dele caso seja eleito para a Alerj.

Em seu discurso, Betinho Albertassi agradeceu o apoio dos pastores e destacou suas ações no legislativo, como a aprovação da lei que isenta as igrejas que funcionam em templos alugados de pagarem IPTU e a norma que criou o Serviço Voluntário de Capelania Escolar.

O candidato foi às lágrimas ao falar de seu primo, Edson Albertassi, que se recupera de uma cirurgia no coração, a qual foi necessária após sofrer um infarto no estúdio da Rádio 88 FM. “Edson se emocionou ao relembrar, durante entrevista, de todo sofrimento dos últimos cinco anos. Graças a Deus, ele está bem e será uma honra continuar o trabalho que ele sempre bem desempenhou na defesa dos valores da família e da igreja na Alerj”, afirmou Betinho.

O pastor Gerson Januário, da Igreja Batista Central de Barra Mansa, declarou seu apoio: “A agenda do Betinho é a agenda cristã. Não tenho mais dúvidas. Ele trabalha em favor da igreja do Reino de Deus.”, disse.