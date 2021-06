Betinho Albertassi solicita retomada de projeto do Aeroporto Regional

Matéria publicada em 15 de junho de 2021, 16:45 horas

Volta Redonda – O vereador Betinho Albertassi (PSD), encaminhou ao novo secretário de Desenvolvimento do Governo do Estado Vinicius Farah, pedido para que sejam retomadas as iniciativas para a construção do Aeroporto Vale do Aço – Luiz Albertassi Sobrinho.

Pelo projeto, o aeroporto será um dos maiores entre os regionais no estado do Rio. A pista terá 2,2 quilômetros – maior, por exemplo, do que a do Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio, que tem 1.350 metros. Com isso, estará apto para receber aviões de até 150 passageiros, como os Boeing 737, atendendo aos mais de 1 milhão de habitantes do Médio Paraíba.

“Tenho convicção que tanto o governador quanto o novo secretário não irão medir esforços para a realização de uma obra de tamanha importância para toda nossa região”, declarou Betinho Albertassi.

A construção, na visão do vereador, será importante também para atender as empresas e indústrias do Sul Fluminense, já que o Aeroporto Regional ajudará no escoamento de cargas comerciais e ainda será base de apoio para os Aeroportos Santos Dumont e Galeão, no Rio. Hoje, em caso de problemas meteorológicos, por exemplo, as aeronaves são deslocadas para Belo Horizonte.

Em 2010 o Governo do Estado desapropriou uma área de cerca de 1,9 milhão de metros quadrados, onde serão construídos o terminal de passageiros e a pista. O Aeroporto Regional Vale do Aço – Luiz Albertassi Sobrinho é uma homenagem ao pastor evangélico que faleceu em 17 de julho de 2009 e auxiliou na construção do Aeroporto do Galeão.