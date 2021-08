Bisol começa campanha em Itatiaia lançando webrádio12

Matéria publicada em 6 de agosto de 2021, 18:53 horas

Rádio digital servirá como instrumento de comunicação entre o candidato e o eleitorado da cidade

Itatiaia – O lançamento da campanha do PDT para a prefeitura de Itatiaia será neste sábado a partir de 12h, com o lançamento oficial da Rádio12, instrumento de comunicação política de Bisol prefeito e Porto vice. O advogado Adalberto Bisol é candidato a prefeito pela terceira vez. Em 2004 e 2008 ele disputou as eleições também pelo PDT. “É uma honra me colocar a disposição para servir minha cidade”, disse Bisol. Já o técnico em contabilidade Luiz Carlos Porto se candidata pela primeira vez. “Desde 2008 ouço o Bisol falando que Itatiaia estava sendo saqueada por uma quadrilha. Vamos nos unir ao povo e lutar por justiça”, afirma Porto.

A Rádio12 ficará 24 horas no ar e terá em sua programação, dicas de cidadania, plano de governo, notícias, fala povo, direito do consumidor, entrevistas sobre questões de Itatiaia e o melhor dos artistas locais como atrativos musicais. “A webrádio12 é uma forma dinâmica de começar a campanha em tempos de pandemia. De casa, no celular, computador ou tablet, seremos ouvidos e daremos voz para a população”, disse Bisol.

Outra inovação proposta é a inserção do programa PosteCast do Bisol na programação da Rádio12, a partir da semana que vem. O PosteCast também será reproduzido nas ruas da cidade, irradiando novas ideias e as propostas resultantes do Plano de Governo Participativo, lançado por Bisol na fase da pré-campanha. “Vamos dialogar com a população de todas as formas. Temos propostas inovadoras na saúde, na educação e segurança e precisamos debater a transformação possível para quando a cidade se livrar dos corruptos”, afirmou Bisol.

O endereço da webrádio é https://radio12.minharadio.fm/ . Basta clicar no link e apertar o player. Aos ouvintes e eleitores interessados em participar da programação, a coordenação solicita contato pelo BiSap 99955-0055.