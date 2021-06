Bisol lança Plano de Governo Participativo em Itatiaia

Matéria publicada em 12 de junho de 2021, 16:50 horas

Itatiaia – O advogado Adalberto Bisol, pré-candidato a prefeito de Itatiaia, lança neste sábado, 12, o Plano de Governo Participativo para a cidade. A proposta é que a população envie sugestões de ideias e projetos para serem debatidos durante o período eleitoral. “Ainda que não tenhamos uma data marcada para as eleições, as pessoas querem ser ouvidas. Precisamos dialogar, pois a corrupção se instala onde falta diálogo e transparência”, disse Bisol. A eleição municipal em Itatiaia ainda precisa ser marcada. O TSE aguarda a melhora dos números da pandemia para definir a data.

O lançamento será realizado nas redes sociais, disponibilizando meios para que as sugestões sejam enviadas e agrupadas de acordo com o setor do serviço público. “Muita gente tem propostas ligadas à sua área. Estudantes querem mais formação tecnológica, comerciantes querem oportunidades de desenvolvimento. Mas de uma forma geral, Itatiaia é uma cidade que nunca foi ouvida, merecidamente. Vamos ouvir a todos e formar um plano de governo em sintonia com as demandas da população”, avalia o pré-candidato do PDT.

Para organizar as propostas enviadas e sistematizar tudo em um plano de governo, Bisol convidou o Coronel Marco Antonio Flexa. “É um desafio, pois muitas vezes podemos nos deparar com frases feitas e pensamentos simples, que expressam ideias práticas e executáveis. Temos a convicção de que este será o Plano de Governo e o Plano de Metas mais próximos da realidade de Itatiaia”, considera o Coronel Flexa.

De acordo com Bisol, algumas ideias já começaram a ser debatidas e são bem aceitas pela comunidade. É o caso da inserção de aulas de transparência e controle no ensino público e também da utilização do antigo Hotel Simon para a instalação de uma Faculdade de Economia Criativa, com foco inicial em Gastronomia e Hotelaria. “Muita gente me procurou para dar opiniões sobre isso. Muitas mães apontam a iniciativa como uma oportunidade para os seus filhos”, disse Bisol.

Ele informa que é muito simples colaborar com o Plano de Governo Participativo. Qualquer pessoa que mora em Itatiaia, de qualquer idade, pode opinar e ajudar neste debate, que será permanente. “Nossas redes sociais, irão receber as ideias de todas as formas, em fotos, textos ou vídeos. Para facilitar, colocamos nosso whatsapp exclusivo (Bizap) para esta interação, o número é (24) 99945-0055.