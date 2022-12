BM bate terceiro recorde consecutivo de arrecadação do ISS - Diário do Vale

Matéria publicada em 1 de dezembro de 2022, 18:27 horas

Receita do município atingiu o melhor desempenho arrecadatório mensal no ano: R$6,572 milhões

Barra Mansa – Pelo terceiro mês consecutivo, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Finanças, atingiu o recorde de arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços). A arrecadação total do mês de outubro foi de R$6,572 milhões. Em setembro o montante arrecadado fechou em R$6,284 milhões e, em agosto, de R$5,100 milhões. A meta mensal para o segundo semestre era de R$ 4,4 milhões, o que totalizaria R$ 26,4 milhões no período. Porém, só nesses três meses o município conseguiu R$ 17,965 milhões, que correspondem a quase 70% da meta, com dois meses ainda para fechar o ano.

Os resultados, segundo avaliação do secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, são frutos de investimentos na capacitação dos servidores. “O governo vai continuar oferecendo treinamento, capacitação e ferramentas para que os servidores tenham a oportunidade de aprimorar os serviços realizados. Tudo isto pautado na legislação e no bem-estar da população, já que o tributo retorna à sociedade na forma de investimentos em saúde, educação, infraestrutura e outras áreas”, pontuou o secretário.

De acordo com informações do subsecretário da Receita, Tadeu Cancio Siqueira, o montante se refere ao melhor desempenho arrecadatório deste ano. “Nossa meta era alcançar R$4,4 milhões mensais de arrecadação de ISS no segundo semestre de 2022. Porém, a implementação de programas e ações com objetivos mais definidos e voltados para resultados, associados a outros fatores, potencializou a arrecadação do ISS, que se caracteriza como a maior fonte de arrecadação própria do município, seguida pelo IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano)”, detalhou Tadeu.

O subsecretário disse ainda que os acréscimos observados nos períodos também estão relacionados à fiscalização mais ativa. “Além de criarmos um ambiente interno favorável ao desenvolvimento dos trabalhos, mostrando que todos são parte do processo, aumentamos a presença da fiscalização. Barra Mansa tem uma peculiaridade bem específica entre a classe dos contadores profissionais. Quando a Prefeitura notifica o estabelecimento para que regularize pendências financeiras, ocorre um efeito cascata de educação fiscal e autorregularização”.

As principais fontes de arrecadação do ISS no município são as prestações de serviços em saúde e as indústrias pesadas. Para 2023, a equipe da Subsecretaria de Receita trabalha com a perspectiva de novos investimentos em tecnologia e expansão das vertentes de arrecadação. Ainda nesta quinzena de dezembro, serão definidas as metas para o próximo ano.