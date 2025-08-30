sábado, 30 agosto 2025
BM: Em evento com Paes, PSD anuncia que terá candidato ao governo do Estado

Encontro político marcou a filiação do ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro à legenda

by Vivian Costa e Silva

Barra Mansa – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve presente durante um encontro do PSD do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (29), no Ilha Clube, em Barra Mansa. O evento político marcou a filiação do ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro à legenda e também oficializou a posse do novo Diretório Municipal, que tem Leo Santos como presidente do PSD em Barra Mansa.
Leo Santos afirmou que assume a função com o compromisso de ajudar a consolidar ainda mais o partido. “Acredito que a política precisa caminhar junto com a sociedade e o setor produtivo. Quero contribuir com ideias que impulsionem o desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade, gerando empregos, renda e qualidade de vida.”
A cerimônia contou com a presença de lideranças estaduais e municipais, incluindo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente estadual do PSD, o deputado federal Pedro Paulo.

Força política e regional

Para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, a chegada de Marcelo Cabeleireiro ao PSD fortaleceu ainda mais a presença do partido no Sul Fluminense. “Marcelo tem uma trajetória de luta por Barra Mansa e pela nossa região. Sua filiação é um passo importante para que possamos construir juntos um futuro melhor para o Rio de Janeiro.”
Já o deputado federal Pedro Paulo, presidente estadual do PSD, destacou que a vinda de lideranças com experiência e relevância como Marcelo ampliou a base do partido em todo o estado.

 

