Brasil pode ser pioneiro em alerta de risco de câncer nos rótulos de alimentos

País – O Senado analisa o Projeto de Lei PL 2.722/2025, que pode mudar a forma como os alimentos ultraprocessados são apresentados ao consumidor brasileiro. A proposta exige que as embalagens desses alimentos incluam alertas sobre seu alto potencial cancerígeno .

Segundo o projeto, os rótulos deverão conter a mensagem: “O consumo regular deste produto aumenta o risco de câncer”, na parte frontal dos alimentos e com caracteres legíveis. A medida busca ampliar a conscientização sobre os efeitos à saúde e frear o aumento do consumo dos ultraprocessados no país.

“Temos que levar conhecimento para as pessoas se cuidarem cada vez mais. Consumidos em excesso, esses alimentos causam obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Cuidar da saúde é o maior ato de amor que pode ser feito.” disse a senadora Dra. Eudócia (PL-AL), em áudio divulgado pela Agência Senado.

Ultraprocessados: consumo aumentou na última década

De acordo com o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde (Nupens/USP), o consumo de ultraprocessados cresceu 5,5% na última década no país. Esse aumento acompanha o avanço de doenças como obesidade, diabetes tipo 2 e hipertensão. O Ministério da Saúde também alerta que o excesso desses alimentos na alimentação está associado à má nutrição, mesmo quando há excesso de peso, além de estar ligado ao aumento de casos de câncer colorretal.

De acordo com o boletim informativo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), a maioria dos adolescentes atendidos pela Atenção Primária consumia alimentos pouco saudáveis: 83% ingeriam ultraprocessados, 68% tomavam bebidas adocicadas, 41% comiam macarrão instantâneo, salgadinhos ou biscoitos salgados, e 55% consumiam doces ou biscoitos recheados. O boletim destaca o aumento do excesso de peso entre crianças a partir dos 2 anos até a adolescência.

A iniciativa do Projeto de Lei é da senadora Dra. Eudócia (PL-AL) e aguarda encaminhamento para as comissões temáticas. Caso aprovado, o Brasil poderá se tornar um dos primeiros países a adotar advertências desse tipo nas embalagens de alimentos. Com informações do Brasil 61.