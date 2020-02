Bruno assina acordo de cooperação técnica para construção de praça

Matéria publicada em 17 de fevereiro de 2020, 19:24 horas

Quatis – Em cerimônia realizada na manhã desta segunda-feira, 17, no campus Nilo Peçanha do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na cidade de Pinheiral, o prefeito Bruno de Souza (MDB) assinou o acordo de cooperação técnica para a construção de uma unidade do projeto “Cílios do Paraíba”, uma praça ambiental, que se localizará no bairro Jardim Pollastri, na área central de Quatis, próxima à Escola Municipal Victória dos Prazeres. A obra vai ser realizada com recursos da AGEVAP (Agência Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul), através do Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul.

Nove cidades do sul fluminense se inscreveram para a seleção dos dois municípios contemplados com o projeto, sendo que Quatis e Itatiaia tiveram todos os procedimentos aprovados pelo comitê, daí a escolha destas duas localidades para a construção da praça ambiental (uma praça, em cada uma das cidades). No caso do projeto “Cílios do Paraíba” em Quatis, a praça vai ser construída na Rua Alexandre Pollastri, numa área aproximada de 650 metros quadrados, cedida pela prefeitura, que também acompanhará passo a passo a execução do projeto.

– O projeto Cílios do Paraíba atenderá cidades alcançadas pelo Rio Paraíba do Sul, e tem como objetivo, entre outras finalidades, ampliar as ações de conscientização e preservação desta bacia hidrográfica de vital importância para as populações de diversas cidades dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. A Prefeitura de Quatis se inscreveu para esta seleção e felizmente foi selecionada – declarou o prefeito Bruno de Souza, acrescentando que o início das obras está previsto para este semestre.

De acordo com o projeto “Cílios do Paraíba”, a praça ambiental de Quatis terá trilha de caminhada com pavimento feito por pneus; lixeiras destinadas ao recolhimento seletivo de lixo e para o lixo úmido; bancos e postes; painel eletrônico com informações sobre o Rio Paraíba do Sul e a divulgação das condições do tempo, entre outros equipamentos, todos confeccionados com materiais recicláveis, incluindo a trilha, cuja largura será de dois metros e o cumprimento vai ter cem metros. Já os postes de iluminação usarão energia solar e as placas de divulgação vão ser instaladas visando atender também os cidadãos com deficiência visual.

Em menos de três meses, esta foi a segunda iniciativa conjunta da Prefeitura de Quatis com o Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul e a AGEVAP em favor da preservação do meio ambiente. No final do ano passado, começaram a ser instaladas placas educativas com o objetivo de prevenir a ocorrência de queimadas, um problema muito comum no chamado tempo da estiagem. As placas foram instaladas às margens das duas rodovias estaduais que ligam a área urbana à zona rural da cidade, uma delas ao distrito de Falcão e a outra ao distrito de São Joaquim.