Bruno cumprimenta novos professores na reabertura do ano letivo

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 22:42 horas

Quatis – O prefeito de Quatis, Bruno de Souza (MDB), deu as boas-vindas aos professores na volta às aulas, frisando que os investimentos na área da educação se mantêm acima do percentual mínimo estabelecido pela Constituição Federal (34 por cento de investimentos aplicados no setor pela Prefeitura de Quatis contra 25 por cento que forma o percentual mínimo).

– Com muita alegria e a consciência de que continua adotando todas as medidas necessárias e possíveis no sentido de garantir a qualidade do ensino público, nossa administração recebe alunos, professores, profissionais de apoio e toda a comunidade escolar para o ano letivo de 2020 – declarou.

O ano letivo nas 13 unidades escolares da rede municipal de ensino (11 escolas e duas creches) será iniciado nesta terça-feira, 04 de fevereiro, com 318 profissionais de educação admitidos pela Prefeitura de Quatis, entre janeiro de 2016 e dezembro do ano passado (2019), levando-se em conta a listagem de servidores aprovados no concurso público promovido pela administração municipal de outubro de 2015, na primeira gestão do prefeito Bruno de Souza (MDB).

O levantamento sobre o número de servidores efetivos que, ao longo dos últimos quatro anos, passaram a reforçar o quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação, inclui professores, orientadores educacionais, orientadores pedagógicos, auxiliares de Educação, secretários escolares e inspetores de alunos. Só no quadro de professores (docente I e docente II), o quadro do magistério recebeu mais 180 professores.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração, pasta responsável por todos os procedimentos relacionados ao concurso público de 2015, 91 professores docentes I (creche ao quinto ano) foram admitidos até dezembro do ano passado.

Já o número de professores docentes II (sexto ano do ensino fundamental ao ensino médio), 89 profissionais entraram no magistério municipal. Apesar de não estar entre as atribuições constitucionais do Município, pois a obrigatoriedade de disponibilizá-lo é do Governo do Estado, a prefeitura oferece a fase do ensino médico numa de suas unidades escolares, a Escola Municipal Anésia Alves de Oliveira (São Joaquim).

Por disciplina, os professores de Matemática e de Educação Física lideram o ranking de docentes II admitidos: 15 professores, em cada uma destas duas disciplinas, seguidos pelos professores de Português, Geografia (13 professores admitidos, cada matéria); Ciências (12); História (nove); Educação Artística e de Inglês (seis, cada). Foram admitidos ainda 94 auxiliares de Educação, 18 inspetores de alunos e sete secretários escolares.

Com relação aos orientadores pedagógicos e aos orientadores educacionais, a prefeitura admitiu, após o concurso público de 2015, 11 e oito profissionais, respectivamente. Os orientadores educacionais trabalham mais na formação cidadã dos alunos, priorizando os valores morais e éticos, além de atuar na resolução de conflitos.

Por sua vez, os orientadores pedagógicos focam na formação continuada dos docentes em sala de aula, estimulam as atividades para o trabalho em grupo dos professores, trabalham no planejamento das aulas e de estratégias voltadas a melhorar a qualidade de ensino e têm participação direta na boa relação da escola com os pais ou responsáveis pelos alunos.