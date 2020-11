Bruno de Souza destaca a importância da inclusão de negros na política

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 16:01 horas

Quatis – O prefeito de Quatis, Bruno de Souza, celebrou a passagem do Dia da Consciência Negra, nesta sexta-feira (20), como um momento importante, mas não único de reflexão e discussão sobre a inserção do negro, com direito a espaço nos mais variados setores da sociedade.

O prefeito citou como exemplo a reduzida representatividade do negro em cargos eletivos no legislativo e no executivo no Brasil, apesar de compor mais da metade da população.

Para Bruno, o Poder Público tem um papel importante e precisa estar sempre fomentando políticas que promovam a luta contra o racismo e o incentivo a inserção cada vez maior, não só do negro.

Também destacou que nunca na história de Quatis, desde a sua emancipação em 1991, se promoveu tanto uma política de inclusão na administração municipal como a que foi realizada durante os seus dois mandatos a frente da Prefeitura (2013/2016 e 2017/2020).

– No nosso município, a Prefeitura é uma grande geradora de empregos. Demos um basta à discriminação e o preconceito promovendo uma política de inserção que privilegiou a capacidade profissional e a descoberta de talentos. Essa política abriu espaço em cargos comissionados não somente ao negro, como também às mulheres, o público LGBT e portadores de deficiência. Hoje eles ocupam funções em vários setores da administração municipal. Inclusive, em cargos de comando como secretários municipais – detalhou o prefeito.

Filho de pai negro e mãe branca, ele afirmou que seus pais sempre foram um exemplo para ele de relacionamento baseado no amor e respeito sem espaço para que diferenças raciais e o preconceito tivessem influência na sua formação e de seus irmãos.

– É esse exemplo que trago para o meu dia a dia de que a cor da pele não pode ser motivo para definir que uma pessoa seja melhor que a outra e tenha mais oportunidades. Levei esse pensamento para dentro da Prefeitura e temos hoje pessoas de raças e origens diferentes. Homens e mulheres trabalhando unidos para fazer o melhor para o município e sua população – concluiu Bruno.