Bruno Marini afirma que planejará execução de obras

Matéria publicada em 29 de outubro de 2020, 19:01 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito de Barra Mansa pelo PSD, Bruno Marini, garantiu em conversa com funcionários de uma empresa de grande porte que seu governo fará planejamento para a realização das obras na cidade, com a participação da comunidade opinando sobre as prioridades das ações.

De acordo com Bruno, a política praticada no município há mais de 50 anos é a realização de obras nos últimos meses de mandato do prefeito, tumultuando a vida das pessoas e executando serviços às pressas.

“A população não é mais como antigamente. As redes sociais estão aí e a população tem mais voz e sabe o que quer. O eleitor não quer mais ser enganado, pelo contrário quer ser respeitado. Não adianta fazer uma obra de qualquer jeito em período eleitoral”, explicou Bruno Marini.

Bruno disse que o problema enfrentado pelo atual governo, em relação a aprovação de contas, também é outra situação que não vai ocorrer, caso seja eleito. Isto porque, Bruno defende gestão, por meio do planejamento financeiro, com metas a curto e longo prazo, bem como os valores a serem destinados aos serviços.

“Eu quero realizar com efetividade as ações administrativas, financeiras, jurídicas e de comunicação social do meu governo, possibilitando a execução do nosso planejamento, atendendo as necessidades da população da nossa cidade”, finalizou Bruno Marini.