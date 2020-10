Bruno Marini aponta desenvolvimento social como prioridade em seu plano de governo

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 17:51 horas

Barra Mansa- O candidato a prefeito Bruno Marini se reuniu com lideranças comunitárias nesta quinta-feira, dia 08, para falar do seu projeto de governo na área social. O candidato a vice-prefeito na chapa da Coligação Prosperidade Barra Mansa (PSD, PRTB e Republicanos), Cláudio Leite participou da reunião.

Bruno disse que seu projeto para Barra Mansa visa a promoção do desenvolvimento humano e social por meio de acesso aos bens e serviços públicos para diminuir a exclusão social. “Quero fortalecer a capacidade do município em geral capacitação, saúde, habitação, cultura e lazer”, comentou Bruno.

De acordo com Bruno, o desenvolvimento social é um dos cinco eixos estratégicos do seu plano de governo. Ele salientou que vai desenvolver uma política de assistência social priorizando os moradores em situação de risco. “Quero programas de assistência social com recursos adicionais dos programas do governo federal”, afirmou Bruno.

Bruno acrescentou que quer vai oferecer lotes urbanizados a famílias carentes cadastradas com uma planta proletária pré-aprovada para construção em mutirão familiar.

– Quero fazer reconhecimento de posse regularizando os loteamentos irregulares. Queremos oferecer casas populares as famílias cadastradas, com área mínima, que detenham propriedade de lotes urbanos – explicou Bruno.

O candidato a prefeito disse ainda que pretende utilizar a infraestrutura física e pedagógica das escolas para implantar creches.

– Vamos ampliar redes de água e esgotos aos bairros não servidos e aglomerados urbanos e retirar a coordenadoria de resíduos sólidos da alçada do Saae. Quero manter e auditar todos os programas sociais, além de criar programa de viagem para os idosos – finalizou Bruno.