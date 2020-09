Bruno Marini defende investimentos em educação e ensino em tempo integral

Matéria publicada em 29 de setembro de 2020, 09:22 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito de Barra Mansa, Bruno Marini e o vice, Cláudio Leite, defenderam investimentos em educação pública, durante visita aos moradores dos bairros São Genaro e Paraíso de Cima. A dupla falou sobre a importância de preparar as escolas para receberem alunos e professores, com segurança, devido a pandemia de Covid-19. Os candidatos ressaltaram ainda a necessidade de se ampliar vagas nas creches, implantação do ensino em tempo integral, tirando crianças e adolescentes das ruas, bem como valorização dos professores.

O candidato enfatizou que a ensino é ferramenta, imprescindível para garantir aos jovens inserção ao mercado de trabalho e comentou a avaliação do IDEB (Índice de Desenvolvimento de Educação Básica), em 2019, onde Barra Mansa ocupou o 63º lugar entre os 92 municípios fluminenses, colocação bem distante do 35º lugar, registrado em 2017.

“Barra Mansa possui 79 unidades escolares, 19 mil alunos e uma estrutura com mais de dois mil servidores. Ainda assim tivemos queda na avalição do IDEB. Defendemos uma gestão democrática e transparente na utilização dos recursos da Educação. Nosso desafio será preparar o modelo de escola para o tempo integral, além de termos uma equipe que vá monitorar e analisar resultados em busca de melhorias na qualidade do ensino, além, da imediata valorizarmos dos professores. Tudo isso pode ser feito, utilizando a infraestrutura física e pedagógica existente”, ressaltou Bruno.