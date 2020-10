Bruno Marini diz que usará instalações de escolas para criar creches

Matéria publicada em 26 de outubro de 2020, 18:28 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito de Barra Mansa pelo PSD, Bruno Marini, garantiu em reunião com lideranças na manhã dessa segunda-feira, dia 26 de outubro, que vai usar as dependências das escolas para instalar creches com funcionamento de 7 da manhã às 19 horas, a partir do maternal.

Ele disse que crescimento do número de mães solteiras e de mães que ajudam os esposos na renda familiar o município tem atualmente poucas creches para atender a demanda. “Quero mais de quatro refeições por dia para os alunos e as crianças”, explicou Bruno Marini.

Segundo o último Censo de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem taxa de escolarização na faixa etária de 6 a 14 anos de aproximadamente 98,4 % e cerca de 20 mil alunos matriculados no ensino fundamental. “Quero que 100% de nossas crianças estejam ou na creche ou na escola”, salientou Bruno.