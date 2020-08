Bruno Marini está internado em tratamento de uma pneumonia

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 11:39 horas

Barra Mansa – O pré-candidato à prefeitura de Barra Mansa, Bruno Marini, está internado para tratamento de uma pneumonia. O empresário está no Hospital Santa Maria de Barra Mansa, segundo informações de sua assessoria.

Em nota, a assessoria afirmou ainda que Marini aguarda exames para confirmar ou descartar a contaminação pelo novo coronavírus. “O pré-candidato Bruno Marinipassa bem e continua internado no Hospital Santa Maria de Barra Mansa em tratamento de uma pneumonia, aguardando resultado do teste (contraprova) do covid-19, uma vez que o primeiro teste o resultado foi negativo. O tratamento tem evoluído positivamente com significativas melhoras”.

A nota também agradece as manifestações de apoio. “O Pré-candidato agradece todas as manifestações de solidariedade e carinho que vem recebendo e espera em breve continuar suas atividades de Pré-campanha”.