Bruno Marini fala que Saúde e gestão devem ser priorizadas por governantes

Matéria publicada em 6 de outubro de 2020, 18:30 horas

Barra Mansa– “A prefeitura é como uma grande empresa onde o prefeito é o gerente e o povo é o dono”. A declaração foi dada pelo candidato a prefeito de Barra Mansa, Bruno Marini, em encontro com os moradores do bairro Apóstolo Paulo, ao lado do candidato a vice, o médico Cláudio Leite. Ele falou ainda de setores que merecem prioridade, como a Saúde.

– Se não governamos com transparência, se não ouvimos a população, não há como administrar uma cidade, como ocorre agora, que sequer temos clareza para onde foram destinados recursos do governo federal para combate a pandemia de Covid-19 – disse Cláudio Leite.