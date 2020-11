Bruno Marini ganha apoio de deputado do PSD

Matéria publicada em 11 de novembro de 2020, 20:30 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito Bruno Marini (PSD) caminhou pelas ruas do Centro na tarde dessa quarta-feira, dia 11, com o deputado federal Hugo Leal (PSD), que garantiu apoio em Brasília para viabilizara reforma e a ampliação da área externa do Estádio Leão do Sul. Se eleito, Bruno prometeu lutar pela parceria público-privada (PPP) para fazer o Barra Mansa Futebol Clube promover o nome da cidade na primeira divisão do Campeonato Carioca.

Hugo Leal disse que estará não só acessando em Brasília os deputados e senadores como também no Rio de Janeiro os deputados estaduais do PSD para que Bruno Marini tenha as verbas públicas necessárias para colocar em prática seus projetos para esporte, cultura e lazer. “Em Brasília Bruno terá 37 deputados e 12 senadores para levar o Bruno nos ministérios”, explicou Hugo.

“Eu quero levar nossa cidade ao destaque que sempre teve na Região Sul Fluminense. O Barra Mansa Futebol Clube foi o primeiro clube profissional do Brasil e com infraestrutura colocaremos o time na primeira divisão e teremos nossa cidade em destaque utilizando uma das maiores paixões do brasileiro: o futebol”, explicou Bruno.