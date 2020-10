Bruno Marini propõe aproximação entre administração pública e comunidade

Matéria publicada em 13 de outubro de 2020, 18:58 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito Bruno Marini se reuniu com as lideranças comunitárias da Região Leste, onde assumiu o compromisso de aproximar a comunidade da administração pública. O candidato afirma que o apoio das entidades que conhecem a realidade local, é fundamental para que a cidade volte a crescer.

“Barra Mansa não pode ficar igual rabo de cavalo, crescendo para baixo. Queremos trazer prosperidade para a nossa cidade, criar empregos, atrair novas empresas e negócios. E tudo isso deve ser feito com transparência e honestidade”, explicou Bruno Marini.

O candidato disse ainda que a meta é trabalhar com representantes de clubes de serviços, associações e sindicatos de forma apartidária e sem vínculo com o funcionalismo público. O candidato reforça que estas entidades, entre outras, poderão nortear as prioridades de obras, serviços e investimentos a serem feitos pelo poder público.

“Acredito em uma administração pública voltada para o bem da comunidade, com a realização de obras, que sejam de fato importante para os moradores e não apenas visibilidade para o governo”, concluiu.