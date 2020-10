Bruno Marini propõe atividades físicas e esportivas para estudantes

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 19:08 horas

Barra Mansa – Além da implantação do tempo integral nas escolas, o candidato a prefeito de Barra Mansa, Bruno Marini salientou, na tarde desta segunda, dia 19 de outubro ,que os jovens de Barra Mansa terão atividades esportivas e recreativas no seu governo. “Mente vazia é oficina do diabo. Jovens sem atividades criativas podem usar todo o seu potencial para coisas erradas”, explicou Bruno Marini.

De acordo com o candidato, vai promover e estimular a prática de esportes e lazer para todas as idades. Ele quer que os jovens também se socializem e ganhem qualidade de vida e os idosos previnam-se de doenças e ganhem saúde.

“Vou estimular também a prática do basquetebol. Vamos expandir as Academias para Terceira Idade em bairros e distritos. Quero a prática de skate em áreas existentes e nas que serão construídas”, explicou Bruno.