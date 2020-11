Bruno Marini propõe ‘força-tarefa’ para gerar empregos

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 19:07 horas

Barra Mansa – Acompanhado do seu vice na chapa, Cláudio Leite (Republicanos), o candidato a prefeito de Barra Mansa Bruno Marini (PSD) fez nessa segunda-feira, dia 9 de novembro, corpo-a-corpo contando com apoio de lideranças, comerciários e lojistas, no Centro de Barra Mansa. O candidato voltou a falar da importância de gerar empregos e incentivar a economia local.

“Vim do comércio e agora sou da indústria. Barra Mansa precisa de saúde e emprego, qualidade de vida para que volte a crescer”, comentou Bruno, ressaltando que, se eleito, vai governar em parceria com diversos setores da sociedade organizada. “Não sou o dono da verdade e sabedor de todas as áreas do Executivo, por isso, quero um secretariado técnico, uma equipe multidisciplinar pró-desenvolvimento, composta por vinte membros escolhidos pela sociedade organizada”.

O candidato explicou que a equipe multidisciplinar terá representantes de clubes de serviços, associações e sindicatos, sem cargos públicos ou políticos. A ideia é realizar, com esse grupo, reuniões periódicas a fim de traçar metas em busca de geração de empregos, atração de novas empresas, bem como investimentos em saúde e educação.