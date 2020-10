Bruno Marini propõe fundação para solucionar problemas da merenda escolar

Matéria publicada em 22 de outubro de 2020, 18:39 horas

Barra Mansa – Diante da reclamação dos moradores em relação à qualidade das merendas e o atraso da entrega dos kits de alimentação, o candidato a prefeito, Bruno Marini garantiu, nessa quinta-feira, dia 22 de outubro, que uma fundação sem fins lucrativos vai solucionar os problemas da merenda escolar na sua gestão.

Segundo Bruno Marini, a merenda escolar será supervisionada pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar e administrada por uma fundação sem fins lucrativos com representantes de associações de classe, entidades filantrópicas e clubes de serviços. “Minha meta é sistema integral de ensino com mais de quatro refeições por dia para os alunos da rede municipal”, explicou Bruno.

Bruno criticou a falta de planejamento do governo municipal em não se preparar para impedir o atraso dos kits de alimentação dos alunos. “Um dos pilares do meu governo é o público infantil. Como uma criança pode estudar de barriga vazia? Quando o foco do governante está mais em se defender das acusações e em fazer campanha para se reeleger falta atenção especial a gestão do seu governo”, criticou Bruno Marini.