Bruno Marini propõe Hospital Municipal da Criança

Barra Mansa – Ao perceber o público de centenas de crianças por causa da pandemia pelas ruas dos bairros onde faz todos os dias suas carreatas, o candidato a prefeito Bruno Marini declarou nesta terça, dia 20 de outubro, que seu governo dará atenção especial à faixa etária infantil.

O principal projeto do candidato para esse público é a construção de um Hospital Municipal da Criança, especializado em atendimento de crianças e adolescentes de zero a 17 anos.

“Vou implantar também o Médico e o Dentista na Escola com atendimento aos alunos dentro das escolas por unidades móveis, calendário de atendimento programado e Central Médica com plantão de emergência no sistema escolar de ensino em horário integral”, explicou Bruno Marini.

De acordo com Bruno Marini, a merenda escolar será ampliada com mais de quatro refeições por dia, custeado por verba administrada por uma fundação sem fins lucrativos com a diretoria composta por associações de classe, entidades filantrópicas e clube de serviços. “A merenda escolar será supervisionada pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar”, comentou Bruno Marini.