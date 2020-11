Bruno Marini propõe internet para todos em Barra Mansa

Matéria publicada em 1 de novembro de 2020, 18:07 horas

Barra Mansa – Em visita aos bairros hoje pela manhã desse domingo, dia 1º de novembro, o candidato a prefeito de Barra Mansa, Bruno Marini afirmou que a inclusão social só é possível com acesso democrático da população à informação e comunicação por meio da internet. Se eleito vai criar um portal para ofertas de empregos, serviços públicos e privados para a população, além de oferecer pontos de wifi gratuitos no Centro e próximo aos hospitais.

De acordo com Bruno Marini, a vocação para o agronegócio do município também tem a necessidade de telefonia e internet tanto para os produtores rurais, quanto para os trabalhadores e familiares. Sua intenção é fazer convênio com as operadoras para instalação de novas torres de retransmissão de sinais.

“Estamos no Século XXI. Não toleramos mais atraso tecnológico. Quero promover o entrosamento entre a demanda e a oferta no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação principalmente entre universidades, empresas e governo”, explicou Bruno Marini.