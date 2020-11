Bruno Marini propõe portal para ligar empregadores a candidatos a vagas

Matéria publicada em 10 de novembro de 2020, 20:29 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito de Barra Mansa pelo PSD, Bruno Marini, afirmou na tarde dessa terça-feira, dia 10, que, se eleito vai investir na internet como forma de inclusão social e fomento a novos negócios. O candidato disse que vai criar um portal para oferta de empregos com cadastramento de forma simples e intuitiva para amplo acesso por parte da população da região.

Além disso, essa plataforma facilitará o acesso à serviços públicos, para queixas, sugestões, entre outras. O cidadão terá ainda acesso às redes com oferta de emprego e serviço, para promover os negócios locais, além de oferecer pontos de wi-fi gratuito, em divesas localidades da cidade, em especial, nas proximidades de hospitais.

“A internet ainda não é para todos e, muita gente acaba pagando para tarefas simples, como pesquisa de dados para cadastro de empregos”, disse o candidato, enfatizando que “isso não está certo e pode ser resolvido, basta um pouco de boa vontade do governante”.

De acordo com Bruno Marini, o agronegócio, uma das principais vocações do município também precisa de investimentos urgentes em telefonia e internet. A medida, segundo lembrou o candidato é primordial para a qualidade de vida daqueles que vivem no campo, além de permitir a realização de negócios.

“Estamos no Século XXI. Não toleramos mais atraso tecnológico. Quero promover o entrosamento entre a demanda e a oferta no campo da Ciência, Tecnologia e Inovação, principalmente entre universidades, empresas e governo”, explicou Bruno Marini.