Bruno Marini propõe que professores aposentados auxiliem em projetos de educação em Barra Mansa

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 18:41 horas

Barra Mansa – Ao falar sobre o Dia do Professor, comemorado nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, o candidato a prefeito Bruno Marini defendeu que professores aposentados possam atuar no projeto da Secretaria de Educação, de capacitação de jovens. O candidato voltou a defender ainda a implantação de escolas em tempo integral e de mais vagas em creches.

– Quero mudança, para melhor, na Educação da nossa cidade, por isso, defendo uma escola democrática, atrativa aos nossos alunos e com recursos para funcionar – ressaltou o candidato, acrescentando que o modelo de escola proposto precisa de gestão participativa, onde professores e comunidade poderá escolher os diretores, de acordo com os critérios técnicos exigidos para a função.

Em parceria com os governos do estado e federal, o candidato quer ainda, caso eleito, implantar na cidade, Unidades de Ensino Superior, em convênio com a UFF, com cursos destinados as vocações locais.

– Precisamos pensar em uma cidade moderna, com governo transparente e legítimo – disse o candidato afirmando que o modelo de Educação atual é responsável pelo desempenho de 2019, onde a cidade saiu da 35ª posição, para a 63º no IDEB no estado. “Se comparamos os demais municípios da região, nossa cidade ocupa a vergonhosa posição de último colocado. Isso indica que além de uma má gestão e servidores desmotivados, temos escolas em precárias condições estruturais, com salas de aulas abarrotadas por alunos, além da falta de vagas em diversas localidades – disse.