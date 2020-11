Bruno Marini recebe apoio de grupo de mulheres

Matéria publicada em 13 de novembro de 2020, 19:44 horas

Barra Mansa – As integrantes do grupo Movimenta Mulheres fizeram caminhada pela Avenida Joaquim Leite, na tarde dessa sexta-feira, dia 13 de novembro, em apoio à candidatura a prefeito de Bruno Marini e das candidatas a vereadoras da Coligação Prosperidade Barra Mansa.

De acordo com a presidente do Movimenta Mulheres, Ana Lúcia Alves, o grupo tem o objetivo de conscientizar o público feminino sobre a importância da participação na elaboração de projetos e ações que garantam o cumprimento dos direitos conquistados pelas mulheres.

“Nosso apoio ao Bruno Marini veio como consequência ao apoio irrestrito que ele nos deu desde o começo e pela responsabilidade que me foi dada em montar os nomes femininos das nominatas do PSD, PRTB e Republicanos”, explicou a presidente Ana Lúcia.

O grupo é composto com mais de duas mil mulheres espalhadas pelas cidades de Barra Mansa, Barra do Piraí, Paraíba do Sul, Resende, Volta Redonda, Sapucaia, Paulo de Frontin e Mendes. “Nós não somos acéfalas. Somos capazes e preparadas para lutarmos pelos nossos direitos”, salientou Ana Lúcia.

“O que seria da sociedade sem as mulheres? No meu governo elas terão a representatividade que merecem. Delas surgem muitas ideias que os homens não tem a mesma sensibilidade para alcançar. Minha campanha ganhou muita força com o apoio das mulheres”, explicou Bruno Marini.