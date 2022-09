Bruno Marini reúne bolsonaristas no lançamento oficial da campanha

Matéria publicada em 3 de setembro de 2022, 14:51 horas

Barra Mansa – O lançamento oficial da campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição e do candidato a deputado estadual Bruno Marini, em Barra Mansa, reuniu eleitores da direita conservadora no centro da cidade, na manhã deste sábado, 03/09.

Rodeado de bandeiras do Brasil e apoiadores vestindo verde e amarelo, Bruno, de 57 anos, caminhou do Bramil até a Praça da Liberdade. O candidato a deputado federal Hermiton Moura, líder dos movimentos da direita conservadora em Volta Redonda, esteve presente durante todo o tempo, confirmando a parceria e o apoio. Cristiano Gonçalves, político de Resende, também caminhou ao lado do candidato a estadual.

Nas três horas de caminhada, outros bolsonaristas, espontaneamente, se juntaram a eles. Além dos eleitores de Barra Mansa, o lançamento oficial da campanha de Bruno Marini contou com a participação de moradores de Volta Redonda, Resende, Itatiaia e Paraty.

Bruno Marini nasceu em Barra Mansa e sempre viveu na cidade. É um apaixonado pelo Sul Fluminense. Formado em administração de empresas com pós-graduação em Gestão de pessoas, Bruno é reconhecido como sendo um empresário de sucesso e um visionário dos negócios. É neste perfil de empreendedor que o seu eleitorado diz apostar a confiança do voto. Uma das principais propostas de Bruno, caso chegue à Alerj, é justamente trazer mais indústrias, inclusive multinacionais, para a região.

– Precisamos mostrar o Sul Fluminense para o mundo. Aqui temos tudo: energia, água e excelente logística. Quero também lutar pela criação de um consórcio econômico do Sul Fluminense, nos moldes do que foi feito com o Hospital Regional.

Apoiador e admirador do presidente Bolsonaro, Bruno tem em comum com o líder do executivo o jeito simples, comunicativo e bem-humorado. Adora andar nas ruas, estar em contato direto com as pessoas e bater um bom papo descontraído.

– As ruas promovem encontros e reencontros, e eu adoro isso, seja aonde for, é maravilhoso fazer contato com pessoas ordeiras, que ajudam a construir o Brasil e desejam o melhor para o país. É claro que em Barra Mansa as caminhadas têm um fator especial, pois é a cidade onde nasci, estudei, me profissionalizei, me casei e eduquei os meus filhos. Saio às ruas e encontro os meus amigos de infância, pessoas com quem já trabalhei e trabalho… É a minha história de vida em cada abraço que dou.

Casado há 24 anos com Cíntia Raggi, pai de três filhos, Bruno é católico e, por coerência cristã, assim como Bolsonaro, é contra o aborto, a ideologia de gênero e as drogas. Se eleito ao cargo de deputado estadual, pretende lutar pela implementação de um projeto que levará a prevenção das drogas para dentro das escolas através de ações educacionais, blindando as crianças do primeiro contato com os entorpecentes, o que tem ocorrido cada vez mais cedo.

– O projeto se chama “Chegar Primeiro”. É justamente isso , chegar nas escolas antes de os adolescentes terem o primeiro contato com a droga – afirma.

Coibir a corrupção é outro ponto em comum com a bandeira de Jair Bolsonaro. Bruno promete fiscalizar e combater o uso e abuso dos recursos públicos destinados à saúde através das OSS.

– É um sistema, reconhecidamente, de corrupção. Um antro de desvios, afirma.

Os pardais de trânsito também estarão no radar do barra mansense caso seja eleito – promete.

– Vou lutar para combater a exploração financeira das empresas terceirizadas que detém a concessão para exploração dos pardais – prossegue.

Os comitês de Bruno e Bolsonaro já estão funcionando a pleno vapor em Barra Mansa e Volta Redonda nos seguintes endereços, respectivamente: Rua Benedita Helena Lima, 116, centro (em frente ao Sindpass) e Rua Gustavo Lira, 258, centro.

Toda sexta-feira, às 19:30h, Bruno Marini participa da live Em Foco, no watch/Facebook de seu xará, Bruno Resende, co-fundador do movimento Vem pra Direita. Ao lado de outros convidados, ele comenta as principais notícias que agitaram a semana no cenário da política brasileira.