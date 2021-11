Calçamento de servidão do Ipê será entregue pela prefeitura de Pinheiral na quarta-feira

Matéria publicada em 15 de novembro de 2021, 17:22 horas

Pinheiral- A Prefeitura de Pinheiral entrega na próxima quarta-feira, 17, às 18h30, mais duas benfeitorias à população e chega a um total de sete inaugurações só esse ano. Serão inaugurados a nova iluminação e o calçamento das servidões das Acácias e Oswaldo Soares, no bairro Ipê, uma solicitação antiga dos moradores da localidade. Os serviços foram realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

O prefeito do município, Ednardo Barbosa, ressaltou o compromisso da sua gestão com a população de Pinheiral.

“Entregamos mais uma obra que havíamos prometido para a comunidade, que vai melhorar a acessibilidade das pessoas, o trânsito, bem como a iluminação da localidade. Estamos satisfeitos com o resultado da nossa gestão que, mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas, estamos conseguindo atender às necessidades da população, promovendo mais conforto, segurança, dignidade e uma melhor qualidade de vida”, frisou Ednardo.

Só esse ano foram entregues à população a nova Unidade Básica de Saúde da Família, construída no bairro Varjão, a construção da sede própria da Casa Abrigo, no Chalé, que acolhe menores em situação de vulnerabilidade e as reformas de escolas municipais, do campo e sede social do Parque Maíra, da Unidade Básica de Saúde da Família do Centro e da quadra poliesportiva e academia ao ar livre do Rolamão.