Câmara aprova acompanhamento psicológico e orientação sobre aborto

Matéria publicada em 9 de setembro de 2020, 19:19 horas

Volta Redonda – A Câmara Municipal de Volta Redonda votou nesta terça(08/09) o Projeto de Lei 23/2019 que estabelece ações de conscientização sobre os riscos e consequências do aborto, bem como o acompanhamento psicológico para mulheres que tenham passado pelo procedimento. A proposta do vereador Fernando Martins de implantação do “Programa Municipal Permanente de Prevenção e Conscientização Sobre os Riscos e Consequências do Aborto” foi aprovada em primeira votação e ainda precisa passar por uma segunda avaliação dos parlamentares para entrar em vigor.

– Muitas mulheres colocam em risco a própria vida ao se submeterem a procedimentos clandestinos de abortos. Vou sempre defender a vida das mulheres e dos bebes. A intenção com o Projeto de Lei é criar espaços de orientação e trazer explicações sobre as consequências da prática. Há casos em que a mulher se submete ao aborto ilegal por pressão dos parceiros, ou família, por não aceitarem a gravidez. Com apoio psicológico e orientação, podem ser buscados outros caminhos que não sejam interromper a gestação – explicou o vereador Fernando Martins.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 1 milhão de abortos induzidos ocorrem todos os anos no Brasil e levam 250 mil mulheres à hospitalização, sendo mais de 15 mil com complicações, 5 mil internações de muita gravidade e quase 300 mortes.

– É importante a disponibilização da informação em locais visíveis para que as mulheres conheçam os riscos e saibam como buscar ajuda para lidar com a questão. Queremos evitar traumas e mortes desnecessárias – concluiu o vereador.