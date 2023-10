Câmara aprova mais duas leis do vereador Hálison Vitorino

Volta Redonda – A Câmara Municipal aprovou, em segunda votação, mais dois projetos de lei do vereador Hálison Vitorino (PP), garantindo avanços para o acompanhamento do TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), registrado em 3% a 6% das crianças em idade escolar.

As legislações, que seguem para sanção do prefeito Antonio Francisco Neto, estabelecem ações orientando pais e professores sobre as características das crianças com o transtorno e cria a “Semana de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)”.

Ambas visam fomentar o debate acerca do tema, bem como promover ações práticas para o diagnóstico precoce e tratamento do transtorno, melhorando a qualidade de vida das crianças. As ações de possíveis casos de TDAH nas escolas estabelecem o encaminhamento adequado dos alunos para o Sistema Único de Saúde (SUS) para diagnóstico e tratamento.

A lei determina ainda tratamento diferenciado nos estabelecimentos de ensino, aliado ao acompanhamento contínuo, contribuindo para o progresso acadêmico e social dos alunos com TDAH.

Já a Semana de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)” busca ampliar as informações sobre o transtorno, orientando pais, professores e comunidade sobre o tema. A Semana de Conscientização, a ser comemorada anualmente em agosto, reforça que, na infância, em geral, o TDAH se associa às dificuldades de seus portadores de se relacionarem com demais colegas, pais e professores.

Crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar mais questões comportamentais, como por exemplo, dificuldades com regras e limites.

– Estamos na semana em que se comemora o Dia das Crianças e estas leis buscam assegurar que nossos pequenos, que tenham TDAH recebam o apoio adequado para o seu desenvolvimento e aprendizado – ressaltou o vereador Hálison Vitorino, explicando que caberá ao Poder Executivo, encaminhar, viabilizar o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos alunos da Rede Municipal de Ensino Fundamental, que sejam portadores de TDAH.

O PL prevê que município oriente professores, coordenadores, diretores de escolas, entre outros profissionais de apoio da Educação, para identificação e acolhimento de crianças com TDAH, dentro das escolas.

MEDICAMENTOS

De acordo com o PL, caberá ao SUS fornecer, gratuitamente, remédios associados ao tratamento do TDAH. A medida, de acordo com o vereador Hálison Vitorino é de fundamental importância para garantir o correto atendimento e acompanhamento das crianças com o transtorno.

E para reforçar estas ações a “Semana de Conscientização sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)”, deverá promover debates e demais ações levando à população informações sobre o TDAH, sintomas, impacto na vida dos indivíduos afetados e suas famílias.

Profissionais da Saúde, Educação, familiares e a comunidade em geral, deverão ser envolvidos nas atividades ampliando as discussões sobre o tema e a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado para o TDAH.