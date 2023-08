Câmara aprova moção de Conrado sobre os benefícios do canabidiol na rede pública

Volta Redonda – A Câmara de Volta Redonda aprovou requerimento de moção de autoria do vereador Paulo Conrado, que também é presidente da Casa, que ressalta os resultados do programa municipal que beneficia pacientes com o acesso ao canabidiol.

“O acesso ao medicamento já beneficia centenas de pacientes que sofrem de epilepsia refratária, Transtorno do Espectro Autista (TEA), doença de Parkinson, Alzheimer, dor crônica, esclerose múltipla, distúrbios do sono, dentre outras e merece apoio e incentivo para ser mantido e ampliado para ter mais famílias beneficiadas”, disse Conrado.

Foi aprovada Moção de Congratulação ao prefeito Neto, ao Dr. Carlos Vasconcellos, Dr. Edilberto, Conceição Rocha, Secretária de Saúde, Eduardo Prado; presidente da UniFOA – Fundação Oswaldo Aranha e a toda equipe da Secretaria de Saúde, responsável pelo programa que beneficia pacientes com o tratamento a base de óleo de canabidiol em Volta Redonda.

“Fizemos essa proposição para reconhecer e incentivar quem contribui para implantação dessa iniciativa que melhora a qualidade de vida das pessoas e já é referência para outros municípios”, disse o presidente da Câmara.

Conrado apresentou ainda requerimento aos Governos Estadual e Federal pedindo mais recursos para investir no projeto e ajudar mais pacientes e suas famílias. O vereador quer garantir que o fornecimento do medicamento seja mantido com regularidade e que o tratamento não seja interrompido por falta do medicamento.

“Temos contato com pessoas que foram beneficiadas pela medicação com base no canabidiol e ouvimos relatos de melhora na qualidade de vida e a satisfação com o uso do medicamento. Estamos trabalhando para aumentar os recursos destinados ao projeto para ampliar a capacidade de atendimento e ajudar mais pessoas, ressaltando que o tratamento é indicado quando o paciente já tem um diagnóstico estabelecido e não responde bem ao tratamento convencional”, afirmou Conrado.