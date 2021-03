Câmara aprova remanejamentos de verba em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de março de 2021, 18:33 horas

Mudanças no Orçamento Municipal haviam sido solicitadas pelo prefeito Neto em mensagens ao Legislativo

Volta Redonda – A Câmara Municipal se reuniu em sessão extraordinária, nesta quarta (31) às 18 horas, para votar duas mensagens enviadas pelo prefeito Antônio Francisco Neto (DEM). As duas se referem à abertura de créditos adicionais suplementares e foram votadas em regime de urgência e preferência. As duas mensagens foram aprovadas por unanimidade e sem emendas. Todos os 21 vereadores compareceram à sessão.

A mensagem 008 de 2021 propõe abertura de créditos para:

Programa de Liquidação de Débitos de Exercícios Pretéritos, na Secretaria Municipal de Infraestrutura -SMI, no valor de R$ 1.428.071,85.

Programa de Pagamento de Precatórios – Sentenças Judiciais no Fundo Comunitário de Volta Redonda – Furban, no valor de R$ 30.000,00.

Programa de Cobertura do Córrego dos Coqueiros — Despesas de Exercícios Anteriores e Obras e Instalações — SMI, no valor de R$ 295.561,70 .

Programa de Melhoria do Abastecimento de Água do Sistema Vila Brasília — Despesas de Exercícios Anteriores e Obras e Instalações— SMI, no valor de R$ 1.116.953,64.

Programa de Construção de Arena Olímpica — Despesas de Exercícios Anteriores — SMI, no valor de R$ 178.257,15 .

Programa Liquidação de Despesas Pretéritas — Fundo Comunitário de Volta Redonda – Furban, no valor de R$ 80.243,24.

Programa Liquidação de Despesas Pretéritas — Despesas de Exercícios Anteriores — Guarda Municipal de Volta Redonda, no valor de R$ 87.059,00 .

Programa de Infraestrutura e Modernização de Esportes- Praça do Gato – Obras e Instalações na Secretaria Municipal de Infraestrutura— SMI, no valor de R$ 509.879,35 .

Programa Aquisição de Materiais Esportivos – Equipamentos e Material Permanente na Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, no valor de R$ 425.444,61.

Programa de Implantação e Desenvolvimento do Projeto de Lutas e Artes Marciais no Município de Volta Redonda – Vencimentos e Vantagens Fixas na Secretaria Municipal de Esporte de Lazer — SMEL, no valor de R$ 150.000,00.

Programa Operacionalização de Projetos – Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física na Secretaria Municipal de Esporte de Lazer — SMEL, no valor de R$ 150.000,00.

Programa de Ampliação da Rede Elétrica – Obras e Instalações na Secretaria Municipal de Infraestrutura — SMI, no valor de R$ 2.000.000,00.

Programa de Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus – Equipamentos e Material Permanente na Secretaria Municipal de Saúde — SMS, no valor de R$ 3.650.000,00.

Programa de Custeio de Ações e Serviços Públicos – Atenção Básica – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica na Secretaria Municipal de Saúde — SMS, no valor de R$ 100.000,00.

A mensagem 013 de 2021 propõe abertura de créditos para:

Programa de Limpeza e Conservação da Sede da SME e Escolas – outros serviços de terceiros — pessoa jurídica na Secretaria Municipal de Educação – SME, no valor de R$ 4.059.840,00.

Programa Manutenção e Operacionalização da SMS — salário família, vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, sentenças judiciais indenizações trabalhistas, outros benefícios assistências, auxílio financeiro a estudante, outros serviços de terceiros pessoa física, auxilio alimentação e indenização e restituições na Secretaria Municipal de Saúde-SMS, no valor de R$ 31.587,453,32.

Programa Manutenção e Operacionalização da SMIF – despesas de exercícios anteriores na Secretaria Municipal de Fazenda, no valor de R$ RS 336.000,00.