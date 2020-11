Câmara de Angra dos Reis tem a maior proporção de vereadoras na região

Matéria publicada em 19 de novembro de 2020, 17:34 horas

Três cidades ficaram sem nenhum representante feminino na Câmara Municipal

Sul Fluminense – Com 14 cadeiras na Câmara Municipal e quatro vereadoras eleitas, Angra dos Reis tem o maior percentual de representantes femininas no Legislativo : 28,57%. Barra Mansa tem o mesmo número de mulheres eleitas, mas, como conta com 19 cadeiras na Câmara Municipal, o percentual de mulheres fica em 21,05%.

Em seguida, vem Barra do Piraí, com 11 cadeiras na Câmara Municipal e duas vereadoras eleitas (18,18%). Resende tem a mesma quantidade de vereadoras eleitas, mas, como tem 17 cadeiras, fica com um percentual feminino de 11,76%.

Paraty, Pinheiral e Quatis elegeram uma vereadora cada. Como as câmaras municipais dessas cidades têm nove cadeiras, as Câmaras ficaram com 11,11% de representação feminina. Já Porto Real, que também tem uma vereadora eleita, mas onze cadeiras no Legislativo, ficou com uma representatividade feminina de 9,09%.

Finalmente, Volta Redonda (21 cadeiras), Rio Claro e Piraí (9 cadeiras cada) não elegeram nenhuma mulher para a Câmara Municipal.

As mulheres no legislativo da região