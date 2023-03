Câmara de Barra Mansa aprova reajuste para professores - Diário do Vale

Matéria publicada em 22 de março de 2023, 20:31 horas

Barra Mansa – A Câmara Municipal de Barra Mansa aprovou, na sessão desta quarta-feira (22), a Mensagem do Executivo que concede reajuste de 8% para os profissionais do magistério do município. A aprovação acontece após a recomposição salarial dos servidores municipais, que alterou seu salário-base para R$ 1.320,00.

O reajuste foi concedido também para os professores aposentados pela prefeitura e é válido a partir do salário de março deste ano, de acordo com o relatório de impacto financeiro que embasa a mensagem.