Câmara de Itatiaia aprova projeto de lei para regulamentar 5G no município

Matéria publicada em 16 de maio de 2022, 15:04 horas

Itatiaia- O projeto de lei para preparo do município com intuito de implementar o recurso 5G, foi aprovado na última quinta-feira, dia 5, com cinco votos, na 26ª Sessão Ordinária que aconteceu no plenário da Câmara.

Com o surgimento da pandemia mundial da Covid-19, muitos desafios foram enfrentados, a falta de conexão e acesso a internet foi um dos problemas, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, o aumento do uso da internet no Brasil durante o isolamento social foi de 40 – 50%.

Tendo em base a “minuta padrão” que se encontra no Anexo I da Lei Estadual nº 9.151/2020, elaborada pela ANATEL, o presente Projeto de Lei Complementar visa atualizar a legislação local em vigência com a legislação nacional para trazer essa nova tecnologia ao município de Quatis, trazendo a implementação da infraestrutura necessária para a melhoria dos serviços de comunicação.