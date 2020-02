Câmara de Piraí desenvolve Projeto ‘Casa da Qualidade’

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 23:08 horas

Piraí – A Câmara Municipal de Piraí está desenvolvendo o projeto ‘A Casa da Qualidade’, que tem como objetivos aproximar o Legislativo da comunidade piraiense e ao mesmo tempo promover uma capacitação dos técnicos da câmara municipal. A iniciativa foi criada em setembro do ano passado e aprovado pelo presidente da Câmara de Vereadores, Alex Joaquim (PP), no mês seguinte.

Desde então, já são 30 ações que estão sendo realizadas de forma simultânea na Casa Legislativa em busca de oferecer qualidade aos nos serviços prestados.

— Assumimos a presidência e encontramos a casa organizada e bem esquipada, no entanto, senti que algo podia ser feito para melhorar mais a casa. A proposta apresentada por Jorge Melhem, criador do projeto, veio ao encontro dos meus anseios, pois aliava injeção de ânimo nos servidores e melhoria na técnica. Estamos melhorando todos os procedimentos operacionais da câmara, buscando, inclusive, trazer a população para dentro dessa Casa Legislativa. Nós, vereadores, estamos de passagem e eu queremos deixar um legado para a cidade. Queremos trazer visibilidade boa visibilidade para a câmara — apontou o presidente.

Um plano de ações foi elaborado, sendo 30 ações já em andamento, visando promover o processo Legislativo e divulgar com transparência os serviços prestados pela câmara, disponibilizando inserção do cidadão em eventos que possam agregar seus interesses pessoais. São dois objetivos centrais: primeiro dotar o corpo técnico da Casa Legislativa com ferramentas que são utilizadas no processo de gestão de qualidade, visando facilitar e promover soluções de problemas. O segundo seria desmistificar a visão ruim que a sociedade tem dos Legislativos do país.

Para tanto, estão programados eventos, como palestras, seminários, exposições. A intenção é que uma vez ao mês aconteçam eventos voltados para a comunidade, não necessariamente no tema Legislativo, mas também saúde, educação, ou qualquer outro de interesse da sociedade.

Dentre as ações já em andamento, que devem ser concluídas ainda neste ano, estão melhorias na parte estrutural do prédio, aquisição de novos equipamentos, criação de portal da transparência e colocar a câmara nas redes sociais, dentre outras.